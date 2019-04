O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou no sábado que pretende facilitar a obtenção de cidadania russa a todos os ucranianos, depois de ter feito alguns dias antes a mesma oferta para os habitantes das regiões separatistas da Ucrânia oriental.

Já em mensagem no sábado à noite através da rede social Facebook, Zelensky afirmou que pretende acordar dar “cidadania ucraniana a pessoas de todas as nações que sofrem sob regimes autoritários e corruptos”, desde logo os russos, que “sofrem mais do que todos”.

Zelensky, um comediante, foi eleito para a presidência ucraniana na semana passada e tomará posse no início de junho.

O político enfatizou ainda que, ao contrário do que está a acontecer na Rússia, os ucranianos “têm liberdade de expressão e os meios de comunicação e internet são livres”.