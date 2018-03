Questionado pela Lusa se confirma a presença do chefe de Estado francês nas comemorações do centenário da Batalha de La Lys, o ministro respondeu com um simples "Sim" e não indicou em que dia Emmanuel Macron estará presente.

O ministro acrescentou que "essa experiência de divisão teve um segundo episódio ainda mais sangrento na Segunda Guerra Mundial", mas disse que "felizmente" os europeus aprenderam com isso e sublinhou que "graças ao projeto europeu" se vive, há 70 anos, "em paz uns com os outros".

Santos Silva não deu indicações sobre a agenda da delegação portuguesa, mas, de acordo com o vereador executivo na câmara municipal de Paris Hermano Sanches Ruivo, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão acender a tocha no Túmulo do Soldado Desconhecido debaixo do Arco do Triunfo, em Paris, a 08 de abril.

De acordo com um projeto de resolução da Assembleia da República, que segundo a Constituição tem de autorizar as suas ausências do território nacional, Marcelo Rebelo de Sousa irá a França entre 08 e 10 de abril, para participar nas comemorações do centenário da Batalha de La Lys, que é considerada a mais trágica para o Corpo Expedicionário Português (CEP).

A 09 de abril estão previstas, como todos os anos, cerimónias no cemitério militar português de Richebourg l'Avoué e junto ao monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial em La Couture, no norte de França.