O Presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, ameaçou hoje com uma resposta militar "mais forte" do Irão se Israel continuar os seus ataques contra o país, no segundo dia de confrontos entre as duas nações.

“A continuação da agressão sionista levará a uma resposta mais forte e virulenta das forças armadas iranianas”, disse Pezeshkian durante um telefonema com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, segundo a Presidência iraniana, citada pela AFP. No mesmo telefonema Pezeshkian disse que o apoio americano aos ataques de Israel contra o Irão, numa altura em que o país está envolvido em conversações nucleares com Washington, reflete a “desonestidade” dos Estados Unidos. “A coordenação do regime sionista com os Estados Unidos para a sua agressão contra o território iraniano, em plena negociação, testemunha a desonestidade” dos Estados Unidos, disse Massoud Pezeshkian, Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro). O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre as cidades de Telavive e Jerusalém, que mataram pelo menos três pessoas e deixaram dezenas de feridos.