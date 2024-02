“Começa a desenvolver-se um discurso muito desrespeitoso em torno dos reféns e das suas famílias”, declarou Isaac Herzog, acrescentando que “não há mandamento maior no judaísmo do que a redenção dos cativos”, segundo declarações citadas pelo jornal israelita Yedioth Ahronoth.

“Podemos debater as formas de atingir esse objetivo, mas peço às pessoas, e especialmente aos governantes eleitos, que tenham em conta os sentimentos das famílias dos reféns”, disse o chefe de Estado israelita.

E sublinhou ainda: “É preciso saber comportar-se com a maior sensibilidade e compreender que há alturas em que há coisas que não devem ser ditas em público”.

O ministro das Finanças de Israel, o ultranacionalista Bezalel Smotrich, afirmou na terça-feira que a libertação das pessoas raptadas pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) não era o mais importante no atual conflito e que o desmantelamento total do grupo islamita palestiniano devia ser a prioridade.

Numa entrevista à estação de rádio Kan, ao ser questionado se a libertação dos reféns deveria ser uma prioridade, Smotrich afirmou que a questão “não é a mais importante”.

“Porquê fazer uma competição? O que é importante agora? O Hamas tem de ser destruído”, disse.

Nas mesmas declarações, o ministro israelita afirmou que conseguir a libertação dos reféns “é muito importante”, mas sublinhou que procurar esse fim “a qualquer preço” é um “problema”.

“Os reféns devem ser devolvidos, mas é necessário exercer pressão sobre o Hamas”, reforçou Smotrich.

Após estas polémicas declarações, Smotrich lançou uma publicação nas redes sociais em que esclareceu que “só destruindo o Hamas e ganhando a guerra” se poderá “devolver todos os reféns”.

Nesse sentido, insistiu na ideia de destruir o Hamas a um hipotético acordo com a milícia em troca da libertação dos sequestrados.

“Os que apelam a um acordo a qualquer preço conduzirão à derrota de Israel na guerra e eliminarão também a possibilidade de os reféns regressarem a casa”, afirmou Smotrich, que exortou os opositores e os membros do gabinete de guerra a porem de lado “a política mesquinha e insensata”.

No início de outubro passado, o Hamas lançou uma série de ataques em território israelita que causaram cerca de 1.200 mortos, com os milicianos a capturarem pelo menos 240 reféns, 100 deles já libertados.

Por seu lado, o exército israelita lançou uma campanha militar na Faixa de Gaza contra as estruturas das milícias palestinianas.

Segundo as autoridades da Faixa de Gaza, enclave controlado pelo Hamas desde 2007, o número de mortos na sequência da ofensiva israelita ascende atualmente a quase 30.000, na sua maioria mulheres e crianças. As autoridades israelitas afirmam que mais de doze mil membros do Hamas foram mortos nos ataques contra o enclave palestiniano.