O chefe de Estado aludia indiretamente ao líder do PSD e primeiro-ministro de facto, Liviu Dragnea, que não pode ocupar um cargo governamental por ter sido condenado no âmbito de diversos casos de corrupção.

Pouco após o discurso do Presidente, o Alto Tribunal de recurso da Roménia confirmou a condenação de Dragnea a três anos e meio de prisão efetiva no seu processo por desvio de fundos públicos, o que o expõe a uma detenção iminente um dia após o revés eleitoral do seu partido nas eleições europeias.

Os críticos do PSD acusavam Dragnea de promover alterações na área da justiça em benefício próprio, já que algumas das emendas propostas suponham a prescrição do veredicto a uma pena de prisão efetiva pronunciado em junho de 2018 contra o líder dos sociais-democratas.

O referendo promovido pelo Presidente conservador coincidiu com as eleições ao Parlamento europeu, em que o PSD recuou quase 14 pontos percentuais face ao escrutínio de 2014 e foi remetido para segundo lugar, com 23,68% dos votos.

O Partido Nacional Liberal (PNL), a formação apoiada por Iohannis e a marca dos conservadores europeus no país do sul dos Balcãs recolheu 26,23% dos votos, e os seus líderes já solicitaram a demissão do Governo de coligação da primeira-ministra Viorica Dancila e liderado pelos sociais-democratas.

Na terceira posição surgiu a formação USR PLUS, também da oposição, que obteve 20,51% e vai integrar-se na Aliança dos liberais e democratas (ALDE). Três outras formações também conseguiram eleger eurodeputados.

Klaus Iohannis também pediu a demissão do Governo, que qualificou de “acidente da democracia romena”, com Dragnea a aconselhar a primeira-ministra a evitar uma “decisão precipitada”.