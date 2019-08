“Entrámos em Afrin, Yarábulus e Al-Bab, e agora vamos entrar no leste do Eufrates”, anunciou o Presidente turco durante a inauguração de uma autoestrada em Bursa, transmitida em direto pela rede de televisão NTV.

Recep Tayyip Erdogan referia-se à ocupação de extensas partes do noroeste da Síria em duas campanhas militares, realizadas em 2016 e 2018.

Citado pela agência EFE, Erdogan disse ainda ter “partilhado a informação com a Rússia e os Estados Unidos”, mas sem especificar as datas em que planeia avançar com a operação.

O Presidente turco considerou que a Turquia não pode “continuar quieta”.