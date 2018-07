Os oito presidentes que participam na Cimeira da CPLP, em Cabo Verde, entre os quais João Lourenço, Michel Temer e Teodoro Obiang, cantaram os parabéns ao primeiro-ministro português na noite de terça-feira, pelos seus 57 anos.

António Costa, que faz anos no mesmo dia em que foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 17 de julho, teve também direito a bolo e a brinde, durante um jantar oficial oferecido pelo Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Nesta cerimónia, além de Jorge Carlos Fonseca e do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram todos os outros chefes de Estado que participam na Cimeira de Santa Maria, na ilha do Sal: João Lourenço, de Angola, Michel Temer, do Brasil, Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde, José Mário Vaz, da Guiné-Bissau, Filipe Nyusi, de Moçambique, e Evaristo Carvalho, de São Tomé e Príncipe.