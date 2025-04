A iniciativa da Câmara Municipal de Coimbra, organizada pela Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico, decorre nos dias 25, 26 e 27, e “vai espelhar bem a diversidade e a pluralidade de iniciativas que giram em torno da banda desenhada e da cultura pop”, afirmou hoje a diretora do Departamento de Cultura e Turismo da autarquia, Maria Carlos Pêgo.

Ao longo da conferência para a apresentação do Festival, que decorreu no Convento São Francisco, a responsável revelou que o espaço irá acolher exposições e uma zona de “Artists Alley” (beco dos artistas), com mais de 60 participantes.

