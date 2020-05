"Somos prisioneiros. Preciso de ajuda. Precisamos de ajuda", pede o brasileiro Caio Saldanha, DJ do "Celebrity Infinity", navio que navega entre a Flórida e as Bahamas. A embarcação pertence à Celebrity Cruises, subsidiária da Royal Caribbean, com sede em Miami.

"Nunca pensámos que nos aconteceria isto, ter de lutar para descer de um barco que nos mantém prisioneiros", diz o músico de 31 anos da cabine sem varanda que compartilha com a namorada, Jessica Furlan, de 29.

Em 13 de março, os navios de cruzeiro receberam a ordem de "não navegar". Os que tinham passageiros conseguiram desembarcá-los depois de negociações complicadas, mas os tripulantes que ficaram a bordo estão num limbo desde então.

"Estamos desesperados para ir para casa. Desesperados", diz Furlan, que seria anfitriã de atividades a bordo caso não tivesse ocorrido a epidemia.

Somente em torno das águas americanas, há 104 cruzeiros com um total de 71.900 tripulantes a bordo, confirmou esta semana à AFP a Guarda Costeira norte-americana.

Os que trabalham para manter o navio operacional — marinheiros, pessoal de limpeza, cozinheiros, por exemplo —, ainda recebem salário, mas não quem tratava do entretenimento dos passageiros. Outros terminaram os seus contratos e estão gastar das suas economias pessoais. As companhias fornecem-lhes hospedagem e comida, mas eles precisam de pagar por bens como sabão e pasta de dentes. Em alguns casos, também para ter acesso à internet.

"Não temos internet grátis. De um ponto de vista eu entendo, mas não do humano", diz à AFP a sérvia Verica Brcic, gerente de spa do navio "Maasdam", da companhia Holland America, subsidiária da Carnival, também com sede em Miami. "Uma pessoa precisa de ter contato com as notícias dos nossos países e do mundo exterior, para além do contato com as famílias", lamenta a mulher de 55 anos.

Brcic foi transferida em 29 de março para o "Koningsdam", que navega pela costa oeste dos EUA com 1.100 tripulantes reunidos de oito embarcações. Não há novidades sobre repatriação. A última vez que esteve em terra firme foi no começo de março.

Um músico brasileiro de 52 anos que está num navio da Princess Cruises (também da Carnival) também tem de pagar pela internet e diz que a comida é insuficiente. "Eu sinto-me como num confinamento forçado", conta. O músico pede para permanecer anónimo e nem sequer quis identificar a sua embarcação.