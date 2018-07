As imagens daquilo que parece ser um burro pintado de zebra têm estado a dar que falar. A situação aconteceu num jardim zoológico municipal, no Cairo. A direção do zoo egípcio já negou que tenham pintado algum animal.

Um visitante egípcio, durante uma visita ao novo jardim zoológico municipal no Cairo, tirou fotografias e fez vídeos com aquilo que parece ser um burro pintado de branco com riscas pretas.

As imagens partilhadas por Mahmoud Sarhan tornaram-se virais e a situação tem sido alvo de chacota.

Confrontado com as acusações por uma estação de rádio local, o diretor do zoo negou os rumores e disse que tratam os animais com muito cuidado.

Um veterinário contactado pela extranews confirmou que, nas zebras, a zona do nariz e da boca é preta e que as riscas são consistentes e paralelas, ao contrário do que acontece com os animais fotografados por Mahmoud Sarhan.

Para além disso, a imagem do estudante mostra um animal com orelhas pontiagudas, característica anatómica que as zebras não possuem.

Apesar de insólito, este não é um caso isolado. Em 2009, também um zoo de Gaza pintou dois burros com a mesma intenção.