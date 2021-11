“As estimativas que temos são de [um crescimento] 5,5% [em 2022] e para isso é fundamental continuarmos o trabalho que temos feito de aplicação de um conjunto de medidas e de reformas e de aplicação, nomeadamente do Programa e Recuperação e Resiliência (PRR)”, referiu o ministro da Estado e das Finanças, considerando “realistas” as previsões que o Governo inscreveu na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que foi chumbado no parlamento.

Falando aos jornalistas à margem da cimeira anual da Autoridade e Supervisão de Seguros e Findos de Pensões (ASF), que hoje decorreu em Lisboa, João Leão apontou que as estimativas do Governo para o andamento da economia em 2022 não se afastam muitas das que recentemente foram divulgadas pela Comissão Europeia, indicando que há estimativas, “que vão sair em breve” que são até mais otimistas.

O ministro afirmou ainda que o Governo está a “trabalhar a tempo inteiro numa rápida execução do PRR”, sendo para tal fundamental, na ausência de um Orçamento do Estado aprovado e pronto para entrar em vigor no início do ano, “conseguir as condições de governabilidade e de estabilidade que não interrompam este processo de recuperação em curso”.

“Portugal está a crescer há mais de dois trimestres acima do que cresce a Europa e esta dinâmica de recuperação forte não deve ser interrompida e para isso precisamos de um quadro de governabilidade e estabilidade”, precisou.

João Leão afasta receios de subida da inflação e reitera aumentos de 0,9% na função pública