As temperaturas altas previstas para os próximos dias levaram a Associação Municípios do Baixo Sabor a cancelar o "Caminhão - Megacaminhada fotográfica dos Lagos do Sabor", prevista para sábado no Santo Antão da Barca, no distrito de Bragança.

"Na sequência dos sucessivos avisos da Proteção Civil e demais autoridades relativamente à onda de calor que se avizinha e ao progressivo agravamento das previsões e estado de alerta, a AMDS vai cancelar o "Caminhão - Megacaminhada fotográfica dos Lagos do Sabor, prevista para sábado", indica aquele organismo, em comunicado.

Segundo a organização do evento, não se podem ignorar as orientações das autoridades sobre a matéria apesar da mobilização e envolvimento da população e organizações do território, que atestam bem a capacidade de realização e a participação de todos quando se trata de promover o desenvolvimento da nossa região.

O "Caminhão - Megacaminhada fotográfica dos Lagos do Sabor fica agendada para 29 de setembro.

Os municípios do Baixo Sabor pretendiam promover o roteiro "Lagos do Sabor" com a maior "caminhada fotográfica", para entrar no Guinness Book com um recorde de 'selfies'.

Os Lagos do Sabor são constituídos por cerca de 70 quilómetros navegáveis numa albufeira que resulta da construção da barragem do Baixo Sabor, "com um grande potencial" para a oferta turística e que abrange quatro concelhos do distrito de Bragança: Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros".

"Este é um projeto identitário do território do Baixo Sabor, para criar um eixo de turismo sustentável", segundo a AMDS.