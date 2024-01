A IP, em comunicado, disse hoje que a operação em curso é de “elevada complexidade”, devido à dimensão do volume de terras a movimentar.

“A intervenção ainda se irá prolongar, estimando-se que ao início da tarde de amanhã, dia 06 de janeiro, seja possível proceder ao restabelecimento da circulação ferroviária neste troço da Linha da Beira Baixa”, informou a IP, na mesma nota.

No local, no troço entre o Fundão e a Covilhã, prosseguem os trabalhos de remoção e limpeza da via e, segundo a IP, “o trabalho está a ser desenvolvido ininterruptamente”, 24 horas por dias, “tendo sido mobilizados para o local todos equipamentos e meios humanos necessários”.

“Da avaliação realizada no local, na origem desta ocorrência estará a saturação dos solos e a passagem de águas no interior da plataforma de via, provocadas pela forte e continua pluviosidade, o que gerou o deslizamento das terras a partir do passeio de via adjacente à ponte do [rio] Zêzere”, pormenorizou a empresa pública responsável pela gestão das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal.

A circulação na Linha da Beira Baixa foi suspensa a meio do dia de quinta-feira entre o Fundão e a Covilhã e ao final da tarde o transbordo de autocarro passou a ser feito entre o Fundão e a Guarda, com a circulação de comboios interrompida em todo esse troço.

A empresa pediu “a melhor compreensão para os transtornos que este incidente está a provocar” e garantiu estar a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação “com a maior brevidade possível” e quando existam condições de segurança que o permitam.

A Linha da Beira Baixa faz a ligação ferroviária entre a Guarda e Lisboa.