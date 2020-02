Problemas técnicos impediram a divulgação dos resultados na segunda-feira e apenas permitiram que ainda fossem publicitados 71% dos sufrágios (às 07h00, em Lisboa), ignorando-se ainda quando serão conhecidos na totalidade.

Os resultados indicam que Buttigieg, que foi presidente da Câmara de South Bend, no estado de Indiana, tem 26,8% destes delegados-equivalente, seguido por Sanders, com 25,2%, Elizabeth Warren, com 18,4%, e Joe Biden, com 15,4%.

Esta métrica corresponde à ponderação dos votos expressos nos 1.765 pontos de votação e traduzi-los em delegados do estado a atribuir aos candidatos para a convenção final de escolha do candidato presidencial democrata.

A votação no estado do Iowa atribui um total de 41 delegados, ou seja, apenas 1 por cento do total nacional. No entanto, desde 2000 que o vencedor das primárias democratas no Iowa foi sempre o nomeado do partido para as eleições presidenciais.

Mas na métrica dos votos, divulgada pelos democratas este ano pela primeira vez, Sanders lidera com 27.088 (24,53%), à frente de Buttigieg (23.666), Warren (20.848) e Biden (16.179).