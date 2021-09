"A vacina contra a gripe é fortemente recomendada para grupos prioritários da

população e é uma medida de prevenção primária com impacte na ocorrência e

gravidade da doença", refere a Direção-Geral da Saúde em nota enviada às redações.

A DGS informa ainda que esta fase, com início a 27 de setembro, privilegia novamente os grupos prioritários. e destina-se "a pessoas em determinados contextos, incluindo residentes, utentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados e profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Nesta fase estão ainda incluídas as grávidas".

Já a segunda fase visará "outros grupos-alvo abrangidos pela vacinação gratuita, destacando-se pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas portadoras de doenças ou condições que constam na Norma da vacinação contra a gripe 2021/22".

O primeiro-ministro revelou hoje, durante a conferência de imprensa após o Conselho de Ministro, que a vacinação da gripe vai ter prioridade sobre a eventual administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 e que os centros de vacinação se irão manter.

“Há algo que nós sabemos: vão seguir em paralelo o processo de vacinação da gripe e o processo de vacinação da eventual terceira dose para a covid-19. Tem de ser dada prioridade à vacinação da gripe, porque essa é certa, e entre a toma de uma dose de vacina da gripe e a eventual terceira dose da vacina anticovid têm de mediar pelo menos 14 dias”, afirmou António Costa.