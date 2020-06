Por seu lado, Boris Johnson afirmou estar “profundamente triste pelo terrível incidente em Glasgow”, cidade 75 quilómetros a oeste de Edimburgo, e que os seus pensamentos estão virados para “todas as vítimas e respetivos familiares”.

Segundo o comissário assistente da polícia da Escócia, Steven Johnson, as forças policiais chegaram ao local do incidente dois minutos depois do início do ataque e que a polícia antimotim chegou pouco depois.

“O incidente foi rapidamente controlado”, afirmou, indicando que o agente policial ferido no Park Inn Hotel, na West George Street, está hospitalizado “em estado crítico, mas estável” e que a polícia já não está à procura de mais ninguém relacionado com o sucedido.

Steven Johnson adiantou que a polícia continua a investigar o incidente e pediu à população para evitar deslocações à zona, onde se mantém um forte dispositivo policial.

“Pedimos à população que não especule sobre o incidente ou partilhe informações não confirmadas nos meios de comunicação social”, acrescentou.

Craig Milroy, que testemunhou o rescaldo do incidente, relatou à AP ter observado quatro pessoas a serem colocadas dentro de outras tantas ambulâncias.

“Vi um homem no chão, um afrodescendente, sem os sapatos. Estava a ser acompanhado por uma outra pessoa a seu lado. Não sei se foi um ferimento por uma bala, por uma faca ou outra arma qualquer”, contou.

Milroy acrescentou que o homem foi um dos quatro que foram transportados de ambulância para o hospital, sublinhando acreditar que se trata de uma vítima do incidente.