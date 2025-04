Segundo uma nota de imprensa do município, a nova USF, que irá proporcionar uma melhoria na prestação de cuidados de saúde a cerca de 14.000 utentes, terá “13 gabinetes médicos, quatro de enfermagem, duas salas de tratamentos, sala de saúde oral, sala de movimento, áreas de receção e espera, bem como espaços de apoio e zonas exteriores".

O edifício da futura USF, ainda de acordo com a autarquia, será construído num terreno com 2.885 metros quadrados cedido pelo município, no âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) para reforçar os cuidados de saúde primários e reduzir desigualdades territoriais no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal.

A cerimónia de lançamento da primeira pedra da USF está marcada para as 10h00 de terça-feira, na Avenida Professor António Matos Fortuna, na Quinta do Anjo.