“Vemo-nos na Band [Rede Bandeirantes], amanhã", escreveu este sábado Lula da Silva na rede social Twitter.

Já Bolsonaro disse na sexta-feira que deverá estar presente no debate, mas frisou que a decisão final ainda não está tomada. “Ainda estou a decidir”, disse Bolsonaro na sexta-feira.

“A certa altura, eu achava que não devia ir. Agora acho que devo. Vou levar um tiro, vão disparar contra mim o tempo todo, mas acho que minha estratégia vai dar certo”, disse em entrevista à rádio Jovem Pan.

No entanto, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou à Folha de São Paulo que a participação do presidente está confirmada.

Além de Lula e Bolsonaro, foram convidados Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), de partidos com representação na Câmara de Deputados.

As regras acordadas

O debate será dividido em três blocos, começará pelas 21h00, em São Paulo (01h00 em Lisboa), e não terá plateia no estúdio. No primeiro bloco, serão colocadas aos candidatos perguntas sobre temas sorteados, que terão um minuto e meio para responder; no segundo, os jornalistas fazem perguntas e escolhem quem comenta; no terceiro e último bloco, os candidatos podem fazer perguntas em entre si.

Se um dos candidatos faltar, a cadeira a si destinada permanecerá vazia. Em caso de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao moderador o direito de resposta.

Organizado por órgãos de comunicação social brasileiros, entre os quais a Rede Bandeirantes e o jornal Folha de São Paulo, é o primeiro da campanha para as presidenciais de 2 de outubro.

Os dois candidatos foram entrevistados em separado esta semana no telejornal da TV Globo, tendo analistas políticos considerado que Lula da Silva esteve melhor do que Bolsonaro.

Lula da Silva lidera as sondagens para as presidenciais (47%), seguido por Bolsonaro (32%), segundo o Instituto Datafolha.

Ao todo, 12 candidatos disputam as presidenciais: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D’Ávila, Soraya Tronicke, Roberto Jefferson, Pablo Marçal, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.