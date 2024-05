Em comunicado, a equipa do Hospital Geral de Massachusetts apresenta as condolências à família de Slayman, dizendo não ter qualquer indicação de que Slayman tivesse morrido em resultado do transplante.

Slayman foi o primeiro humano a ser submetido a esta intervenção de transplante de rim de porco geneticamente modificado, sendo que os primeiros testes foram em pacientes já em morte cerebral.

Slayman, que já tinha feito um transplante de rim no mesmo hospital, decorria o ano de 2018, teve de voltar à diálise em 2023, quando o rim transplantado mostrou sinais de falha.

No mesmo comunicado onde revelou a morte, a família de Slayman agradeceu à equipa médica "os seus grandes esforços" para fazer o xenotransplante que possibilitou terem "mais sete semanas" com ele e que "as recordações criadas durante esse tempo permanecerão".