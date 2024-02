O Salicórnia, nome dado à embarcação, vai entrar em operação regular com a carreira das 16h20, substituindo o 'ferry' Cale de Aveiro, que vai fazer as travessias da manhã de sexta-feira.

Entre as 11h00 e as 16h00, o serviço de travessia entre São Jacinto e o Forte da Barra será assegurado, unicamente para passageiros, pela lancha Dunas de São Jacinto.

O 'ferryboat' Salicórnia entra em funcionamento normal e regular pelas 16h20, em São Jacinto, em regime gratuito até ao final de sexta-feira, para todos os passageiros, informa a câmara em nota de imprensa.

Durante os três primeiros meses de operação do Salicórnia e devido à necessidade de monitorização técnica permanente do novo navio, o 'ferryboat' Cale de Aveiro continuará disponível.

Servirá, nesse período, para “garantir a manutenção do serviço, sempre que se verificar necessidade de realizar operações técnicas com o novo 'ferryboat' elétrico, em regime de estaleiro, esclarece a autarquia.

“Trata-se de um procedimento normal e devidamente previsto para este tipo de embarcação e tecnologia inovadora utilizada”, justifica.

O Salicórnia “é o primeiro 'ferryboat' 100% elétrico a ser desenvolvido inteiramente em Portugal, por empresas nacionais, para servir uma região portuguesa”, salienta a nota de imprensa.

Sem emitir dióxido de carbono (CO2), ao substituir o 'ferry' a combustível vai permitir a redução da emissão das mais de 300 toneladas de CO2, diminuindo igualmente em cerca de 30% o consumo energético.

O navio tem capacidade para transportar 260 passageiros e 19 viaturas, mais 90% e 30% respetivamente do que o “Cale de Aveiro”, com baixos níveis de ruído, e vista panorâmica no piso superior.

A inauguração está prevista para as 11:00, em cerimónia no interior do navio, no cais de embarque, junto à Avenida Marginal, em São Jacinto, e conta com a presença do presidente da câmara, Ribau Esteves.

Deverá contar também com a presença da “madrinha” do navio, Helena Azevedo, de responsáveis da empresa construtora e de representantes da concessionária dos transportes no município de Aveiro.

A inauguração vai contar com uma viagem inaugural, com partida e chegada no cais de embarque de São Jacinto, de acordo com a informação adiantada pela autarquia.