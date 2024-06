“Aquilo que queria sobretudo dizer aos portugueses é que da parte do Estado estamos todos motivados e estamos todos com o espírito de articulação e de coordenação para diminuir os riscos. Mas é verdade que esse esforço também precisa do impulso de cada cidadão e do impulso de cada comunidade”, afirmou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro deslocou-se hoje a Mação, distrito de Santarém, para presidir à reunião do Conselho de Coordenação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF).

No final, Montenegro proferiu uma declaração aos jornalistas sem direito a perguntas, onde fez “um apelo muito direto aos portugueses” para que “possam ter condutas que diminuam os riscos” e que, dessa forma, “possam contribuir para termos um país que não tenha que ser confrontado todos os anos com o flagelo dos incêndios rurais e com as consequências que muitas vezes eles trazem”.