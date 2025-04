“Onze pessoas morreram e mais de 20 pessoas ficaram feridas no que a polícia de Vancouver descreve como um ataque por atropelamento com um carro”, disse Mark Carney, citado pelas agências internacionais, acrescentando que o Governo está convicto de que o homicida “atuou sozinho”.

O ataque aconteceu durante o último fim de semana da campanha eleitoral das eleições legislativas agendadas para segunda-feira.

Segundo a AFP, as autoridades policiais já excluíram a hipótese de terrorismo.

No sábado, pelas 20h00 locais (4h00 de hoje em Lisboa), na zona de Sunset on Fraser, ao volante de um jipe preto um homem, que foi depois detido no local, avançou a alta velocidade contra bancas de comida durante um festival que reúne a comunidade filipina de Vancouver, conhecido como Lapu Lapu, e que normalmente atrai grandes multidões.

O festival presta homenagem a um líder da luta anticolonialista do século XVI nas Filipinas.

O suspeito, de 30 anos, tem antecedentes policiais, segundo informou a polícia numa conferência de imprensa após o incidente.

O jornal Vancouver Sun, citado pela agência EFE, refere que o suspeito tem problemas de saúde mental e que quando estava a ser interrogado pediu “desculpa” às pessoas que assistiam à cena, tendo-lhes pedido para não filmarem a sua cara com os telemóveis.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, já condenou “o terrível ataque” e manifestou profundo pesar às autoridades canadianas e aos familiares das vítimas.