"Acabei de apresentar minha carta de demissão", disse o chefe de governo , citado pela AFP, depois da reunião de uma hora com Macron no Palácio do Eliseu.

Segundo fontes próximas do presidente, uma mulher poderá suceder Castex. A confirmar-se será o primeiro governo francês liderado por uma mulher em mais de 30 anos.

Macron, reeleito em abril, aceitou esta demissão e , no Twitter, agradeceu o trabalho de Castex. “Por quase dois anos, atuou com paixão e compromisso a serviço de França. Orgulhemo-nos do trabalho realizado e dos resultados alcançados em conjunto“, escreveu o Presidente francês.

A demissão já tinha sido apresentada "por lapso" no sábado, obrigando o Governo francês a emitir um comunicado no seu site oficia com a correção.