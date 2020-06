Contudo, Michel alertou os italianos que as negociações entre os 27 membros da União Europeia ainda estavam “cheias de armadilhas” por causa de “diferenças significativas” existentes “no envelope geral, na distribuição de empréstimos e subvenções, sobre os critérios de distribuição de recursos financeiros, sobre as condições de alocação do fundo”.

Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na sua intervenção também a partir de Bruxelas, parabenizou o governo italiano pelos primeiros esboços do plano estratégico de reforma, que inclui uma melhor proteção das administrações públicas contra o crime organizado, o que permitirá o melhor uso do dinheiro da União Europeia.

“Todos sabemos que o alto nível de dívida pública na Itália expõe o país à mudança de humor dos mercados. Mas, com as reformas certas, a Itália pode aproveitar ao máximo a “Nova geração da UE”, a designação do pacote de estímulo comunitário, sugeriu von der Leyen.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, aconselhou a Itália a “não desperdiçar esta crise”, defendendo acima de tudo um ambiente económico favorável às empresas.

A Itália, atingida dolorosamente pela pandemia de covid-19 (com mais de 34.000 mortos), da qual foi o epicentro na Europa, deve sofrer uma queda no seu PIB de 8,3%, em 2020, no cenário mais otimista, uma queda que pode chegar a 14% nas previsões mais pessimistas.