A delegação da Liga (o partido de extrema-direita com quem esteve até agora coligado o M5S, num executivo também dirigido por Conte) não contou com o seu líder interino e anterior ministro do Interior, Matteo Salvini e os porta-vozes presentes transmitiram a Conte a mensagem de que pedirão ao Parlamento para não apoiar o futuro Governo.

Minutos antes, Conte reuniu com o partido ultraconservador Irmãos de Itália, cuja líder, Girogia Meloni, também não esteve presente, fazendo-se representar por um porta-voz, Tommaso Foti, que descreveu como “nojento” o acordo de coligação que está a ser preparado em Itália.

Giuseppe Conte foi escolhido quinta-feira, pelo Presidente Sergio Mattarella, para tentar formar um Governo com o apoio do M5S e do PD, depois da dissolução da solução governativa entre o M5S e a Liga, que durou 14 meses.

A ronda de negociações com os partidos acontece no momento em que Conte finaliza o programa governamental e escolhe a sua equipa ministerial, para a qual permanecem várias incógnitas, incluindo a designação para o cargo de vice-primeiro-ministro, que o seu atual titular (Luigi di Maio, líder do M5S) gostaria de manter.