Luís Montenegro aterrou em Luanda pouco depois das 07:00 e o programa oficial arrancou às 10:00 (mesma hora em Lisboa) no Memorial Agostinho Neto, um monumento construído na Praça da República, em Luanda, para perpetuar a memória do primeiro Presidente de Angola.

Foi inaugurado em 2012 pelo Presidente José Eduardo dos Santos, sendo constituído por um bloco central que comporta o sarcófago onde repousam os restos mortais de Agostinho Neto, bem como um museu, centro de documentação e outras infraestruturas.

O jazigo do Presidente José Eduardo dos Santos também se encontra nesta Praça, num edifício adjacente.

O primeiro-ministro português depôs uma coroa de flores no sarcófago do primeiro Presidente da República de Angola, fez uma visita ao Memorial e a assinou o livro de honra.

"É com imensa honra e gosto que, na minha primeira visita a Angola, deixo um testemunho de respeito e admiração pela vida de Agostinho Neto", escreveu.

Esta é a primeira visita oficial de Montenegro a Angola e, segundo o executivo português, traduz a prioridade conferida pelo Governo ao fortalecimento do relacionamento com os países de expressão portuguesa e, em particular, com Angola.

Na deslocação, que passará por Luanda e Benguela, o primeiro-ministro está acompanhado pelos ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e da Economia, Pedro Reis, além do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nuno Sampaio, (em representação do ministro da tutela, Paulo Rangel, que se encontra no Rio de Janeiro na reunião do G20) e o secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes.

Depois da cerimónia no Memorial, segue-se o ponto alto do primeiro dia: o encontro com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, no Palácio Presidencial, antecedido de honras militares e cerimónia de revista às tropas.

As conversações entre as delegações dos dois países começarão primeiro com um encontro a sós entre Luís Montenegro e João Lourenço, a que se juntarão depois as comitivas alargadas, terminando com intervenções dos dois chefes de Governo e uma conferência de imprensa conjunta.

Nessa ocasião, serão assinados vários instrumentos jurídicos entre os dois países.