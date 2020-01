A possibilidade de antecipar eleições, encurtando o mandato cerca de um ano, já tinha sido admitida pelo primeiro-ministro (Taoiseach) e terá sido comunicada hoje durante uma reunião do conselho de ministros, tendo ainda sido consultado o líder do Fianna Fáil, o principal partido da oposição, Michéal Martin.

É o chefe de Estado que tem o poder de dissolver o parlamento (Dáil), que tem de ter o apoio da maioria dos deputados, iniciando um período de 30 dias para a realização das eleições legislativas.

Varadkar disse, durante o fim-de-semana, que o acordo entre o Reino Unido e a UE sobre o Brexit, a restauração do governo autónomo na Irlanda do Norte e uma mudança da aritmética no Dáil eram fatores que estava a tomar em consideração.

Desde as eleições de 2016 que o Fine Gael, sem maioria absoluta, governa com base num acordo com o Fianna Fáil, que se comprometeu a abster-se em certas votações, permitindo ao governo aprovar as suas políticas.

Ao longo deste tempo, os dois partidos rivais mantiveram-se coesos durante a negociação relacionada com a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e a fronteira com a Irlanda do Norte.

Porém, a demissão recente de três deputados do Fine Gael e a possibilidade de alguns deputados do Fianna Fáil romperem a disciplina para votarem contra o governo, nomeadamente numa moção de confiança no ministro da Saúde da Irlanda, Simon Harris, no início de fevereiro aumentou a incerteza sobre a capacidade de continuar no poder.

A confirmar-se a data, as próximas eleições realizam-se pela primeira vez num sábado, em vez de quinta ou sexta-feira, e o Dáil vai ter mais dois assentos, 160, para refletir o crescimento da população.