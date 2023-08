Para promover produtos da região de Fukushima e a sua segurança, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, apareceu num vídeo partilhado nas redes sociais. O vídeo mostra Kishida e mais três ministros a deliciarem-se com um tabuleiro constituído por vários produtos dessa região, como linguado, porco, arroz, verduras e frutas.

"Está muito bom", afirma Kishida ao comer um "sashimi", incentivando assim o consumo de produtos do mar japoneses "seguros e deliciosos".

Na semana passada, o Japão começou a despejar no oceano Pacífico a água procedente dos reatores danificados da central nuclear de Fukushima-Daiichi, no nordeste do Japão, pelo tsunami de 2011, uma operação também validada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)

Aquando dessa ação, a China suspendeu todas as importações de produtos do mar do Japão, mas que, segundo Tóquio, não implica risco algum para o meio ambiente e para a saúde humana.