Em declarações à agência Lusa, o diretor técnico do Azores Bravos Trail, Ricardo Matias, descreveu o percurso como um "misto de vários pisos e de várias experiências", com passagens por "matas densas", por "paisagens fascinantes" e pela "orla costeira da Serreta".

Para o organizador, a passagem pela "única cratera vulcânica visitável" do mundo é a "cereja no topo do bolo" no percurso da competição.

"A cereja no topo do bolo foi quando conseguimos estabelecer parceria com a associação dos montanheiros para que a prova dos 55 quilómetros pudesse entrar na única cratera vulcânica visitável pelo ser humano: o algar do carvão", afirmou.

O Azores Bravos Trail é composto por duas provas, uma de 55 e outra de 30 quilómetros, ambas a realizar a 28 de março, passando por percursos que até para os locais "serão uma novidade" porque "não fazem parte de trilhos marcados".

No dia antes da competição, a 27, existirá uma receção aos atletas e no dia 29 irá decorrer uma "caminhada de recuperação" pelo centro histórico de Angra do Heroísmo, com visitas aos "edifícios mais emblemáticos" da cidade.