A maior fatia do emprego em Portugal (35,7%) é composta por profissões que não poderão ser substituídas pela automação, mas também não irão beneficiar da digitalização.

Em termos do ensino básico obrigatório, apesar de não ser “especialista em educação”, Pedro Vale considera que no 1º ciclo deve ser privilegiada a criatividade e o desenvolvimento emocional das crianças. “A Inteligência Artificial deve ser introduzida no 2º ciclo como parte do currículo de TIC”, sugere.

A requalificação será necessária também para as profissões que não estão em risco de automação, sublinham os autores do estudo, lembrando a necessidade de garantia de empregabilidade a longo prazo. Por isso, enfatizam a crescente importância para o futuro de competências como a comunicação, a criatividade ou a resolução de problemas.

“A IA é mais uma ferramenta poderosa que pode ser usada no contexto profissional e pessoal e, por isso, devemos ensinar as nossas crianças e jovens a utilizá-la de forma eficaz e responsável.

No caso de Braga, Viana do Castelo ou Viseu, distritos mais expostos ao risco, o estudo alerta para a necessidade de políticas públicas mais exigentes nas áreas mais vulneráveis à tecnologia.

“Tendo em conta a velocidade de transformação e de evolução destas tecnologias, esta antecipação é naturalmente bastante falível”. No entanto, Pedro Vale explica que é útil para fazer uma reflexão geral do tema, sem “estarmos presos a uma profissão específica”.

“O estudo traça talvez um futuro demasiado pessimista em relação a profissões como os empregados de mesa e de bar, operadores de equipamentos móveis e cozinheiros, as apelidadas «profissões em colapso». O contacto com humanos é, para nós, não um luxo opcional, mas uma necessidade”, sublinha.

Por outro lado, a IA pretende dotar as máquinas da capacidade de aprender e evoluir autonomamente e, como tal, conseguirem realizar tarefas para as quais não foram explicitamente programadas. São sistemas capazes de reagir e adaptarem-se ao ambiente em que estão.

“Pensemos numa linha de produção fabril onde as máquinas têm instruções muito precisas e fixas – este é um exemplo de automação com a máquina que não tem autonomia, segue sempre o mesmo conjunto reduzido de ações”, exemplifica Pedro Vale, vice-presidente de engenharia para a área de Inteligência Artificial e Dados na Cegid.

Os autores do policy paper alertam que 28,9% da força de trabalho do país (na qual se incluem empregados de mesa e de bar, operadores de equipamentos móveis e cozinheiros) corre sérios riscos de extinção.

Esta é uma das principais mensagens do novo policy paper da Fundação Francisco Manuel dos Santos , que analisa o impacto da revolução tecnológica no mercado de trabalho em Portugal.

