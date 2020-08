Em maio de 2008, deflagraram confrontos que opunham o Hezbollah e os seus aliados aos simpatizantes do Governo saído da maioria anti-Síria, que fizeram quase 100 mortos numa semana.

Em julho, o país formou um Governo de união, no qual o Hezbollah e os seus aliados tinham direito de veto.

Em junho de 2009, o setor anti-Síria ganhou as legislativas e Saad Hariri, filho de Rafic, foi nomeado primeiro-ministro, mas só conseguiu formar Governo em novembro, após meses de impasse com o Hezbollah.

Em janeiro de 2011, caiu a coligação. Em junho foi empossado um novo Governo, dominado pelo Hezbollah e pelos seus aliados.

Na engrenagem do conflito sírio

No final de abril de 2013, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu o envolvimento das suas tropas ao lado do exército sírio. O movimento, que recebe ajuda militar e financeira do Irão, enviou milhares de combatentes para apoiar o regime do Presidente sírio, Bachar al-Assad.

Vários atentados sangrentos atingiram bastiões do Hezbollah no Líbano.

Hezbollah reforçado

No fim de outubro de 2016, o ex-general Michel Aoun torna-se Presidente do Líbano, com o apoio do Hezbollah. Saad Hariri volta a ser primeiro-ministro.

Em maio de 2018, as legislativas foram dominadas pelo Hezbollah e os seus aliados. O partido de Saad Hariri, Movimento do Futuro, perde um terço dos seus assentos parlamentares.

Hariri é encarregado de formar um novo Governo, mas as negociações prolongam-se, segundo Hariri devido ao Hezbollah, e o Governo só é anunciado no final de janeiro de 2019.

Revolta inédita

No final de setembro de 2019, centenas de manifestantes denunciam em Beirute a situação económica do país.

Em 17 de outubro, explode a revolta popular após o anúncio de uma nova taxa sobre chamadas através da rede de mensagens instantâneas WhatsApp. A rápida anulação da medida não impede a revolta de ganhar o país.

A mobilização culmina com centenas de milhares de manifestantes a reclamar a renovação de toda a classe dirigente, quase inalterada desde há décadas e acusada de corrupção.

Colapso económico

Em 19 de dezembro, o académico Hassan Diab é nomeado primeiro-ministro para substituir Saad Hariri, forçado a demitir-se em finais de outubro.

Em 21 de janeiro deste ano, um novo Governo toma posse, formado pelo Hezbollah e os seus aliados, maioritários no parlamento.

No final de abril, o país, em 'default', adota um plano de relançamento económico o promete reformas, mas as negociações iniciadas com o Fundo Monetário Internacional para obter ajuda financeira e restabelecer a confiança dos credores estão em ponto morto.