O presidente executivo da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha, referiu a importância da colaboração com a fundação do príncipe.

“Com este diálogo temos conseguido, por exemplo, organizar uma coligação nas Nações Unidas, de fundações e organizações não-governamentais, como a WWF, para preparar a próxima conferência das Nações Unidas, que vai ter lugar em Portugal, da ONU”, disse Tiago Pitta e Cunha.

Relativamente às mudanças necessárias para a proteção dos oceanos, o presidente executivo da Fundação Oceano Azul referiu a importância de parcerias com fundações e organizações, destacando o “importante papel do príncipe em conseguir que o painel intergovernamental de cientistas das alterações climáticas saísse agora com este relatório sobre os oceanos e a criosfera”, completou.

Pitta e Cinha referia-se ao relatório lançado em 25 de setembro no Mónaco pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), que pedia ações urgentes para reduzir emissões de gases com efeito de estufa, de modo a impedir que os gelos permanentes derretam a um ritmo sem precedentes, elevando o nível dos oceanos com consequências para mais de mil milhões de pessoas.

O responsável da Fundação Oceano Azul considera que a principal alteração para que a proteção dos oceanos seja possível é a adaptação da economia. “Eu estou absolutamente convencido que o século XXI vai ver nascer uma nova economia, que é a economia do clima”.

“Vamos apostar na biotecnologia, a bioeconomia vai ser a grande economia do futuro no sentido em que nos vai permitir ficar menos dependentes de recursos naturais”, concluiu.