O príncipe Alberto II do Mónaco reuniu hoje com o Presidente chinês, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, o parlamento chinês, numa visita que incluiu a inauguração de uma exibição sobre a história daquela cidade-estado.

Após passarem uma revista solene às tropas do exército chinês, Xi e Alberto II abordaram as relações entre o país asiático e o principado. Na quinta-feira, Alberto II inaugurou, na Cidade Proibida, em Pequim, a exposição “Príncipes e princesas do Mónaco, uma dinastia europeia”, que revê a história da Casa de Grimaldi, entre o século XIII e XXI. A exposição, no antigo palácio imperial chinês, inclui pinturas, vestidos, joias e outros utensílios de uma dinastia que se tornou especialmente famosa após o casamento entre Rainiero III, o pai de Alberto II, e a atriz Grace Kelly.