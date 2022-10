A Polícia Judiciária (PJ) procedeu à detenção de um homem estrangeiro, com 43 anos de idade por existirem fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de crianças na sua forma agravada, cometido sobre a filha da sua companheira, menina de 11 anos de idade, também estrangeira, diz comunicado da PJ divulgado esta sexta-feira.

De acordo com a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, "os factos ocorreram no interior da habitação onde o agregado coabitava, em outubro deste ano, aproveitando-se o autor da ausência da sua companheira para praticar os atos sexuais de relevo contra a menor".

O detido foi presente ao juiz, para um primeiro interrogatório, no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.