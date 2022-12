O suspeito, sobre o qual recaem “fortes indícios da prática do crime de homicídio, na forma tentada”, foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial, em Beja, para aplicação das medidas de coação.

A fonte policial contactada pela agência Lusa revelou que o jovem vai ficar em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja, a aguardar o desenrolar do processo judicial.

Em comunicado, divulgado na segunda-feira, a PJ anunciou a detenção deste homem, no domingo, através da Diretoria do Sul, por suspeitas de ser o autor do esfaqueamento de um outro jovem, também de 18 anos, que ficou ferido e está internado no hospital.

Segundo a PJ, o alegado crime aconteceu na madrugada de domingo, “na sequência de altercações no decurso de uma festa, tendo o arguido, com recurso a arma branca, desferido dois golpes no abdómen e no tórax da vítima”.

Na segunda-feira, fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) relatou à Lusa que a vítima tinha dado entrada no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, no domingo, “com ferimentos” provocados por arma branca.

O jovem “foi submetido a cirurgia” e encontrava-se “estável” e ainda “internado no hospital”, acrescentou a mesma fonte, na ocasião.

No comunicado, a PJ disse que o alegado agressor, após desferir as facadas, “abandonou o local por receio de represálias”.

“Mais tarde”, contactou a GNR, que por sua vez contactou a PJ, “facto relevante para que se tivesse de imediato desenvolvido a investigação”.

Foi, então, “possível recolher relevantes elementos probatórios que conduziram à detenção, fora de flagrante delito do presumível autor” do crime, sublinhou a PJ.

Também contactado pela Lusa, na segunda-feira, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou ter registo de uma agressão com arma branca ao início da manhã de domingo, na localidade de Porto Peles, a poucos quilómetros da cidade de Beja.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Beja.