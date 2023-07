As forças de segurança e de emergência vão estar preparadas para agir rapidamente durante a Jornada Mundial da Juventude, e presentes em diferentes zonas do evento. Mas a colaboração de todos é essencial, e a informação pode mesmo salvar vidas.

Assim, numa nota enviada às redações a PSP pergunta: " Sabe que ocorrências deve reportar como emergência pelo Número Europeu de Emergência - 112?"

No caso de haver "p essoas em risco de vida ou necessidade imediata de assistência médica", de estarem "c rimes a decorrer ou que acabaram de acontecer", de haver "incidentes graves (inundações, aluimentos, incêndios, acidentes rodoviários com feridos ou que impliquem riscos para a circulação)", e, por fim, na eventualidade de "d escoberta de crianças e adultos perdidos". É importante fazê-lo apenas nestas situações uma vez que "chamadas desnecessárias para o 112 podem sobrecarregar o sistema e colocar em risco a vida daqueles que realmente precisam de ajuda."

Na mesma nota a Polícia de Segurança Pública explica que "e m qualquer outra situação, como denunciar qualquer situação ilícita ou reportar um crime que já tenha ocorrido, deverá contactar diretamente posto policial".

Por fim, a PSP deixa uma importante dica, "quando precisar de contactar a Polícia de Lisboa ligue 21 POLÍCIA (Se marcar o 21 seguido dos números 765 42 42 (o equivalente a escrever a palavra "POLÍCIA" nos teclados do telemóvel)", garantem que a chamada será atendida por um agente. E lembra os participantes para terem " sempre o telemóvel com bateria e os contactos de emergência à mão."