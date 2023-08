Segundo a autoridade britânica de controlo de tráfego aéreo (NATS, sigla em Inglês), o problema está resolvido, contudo mais de 500 voos foram afetados.

"Identificamos e corrigimos o problema técnico", disse o serviço de controlo de tráfego aéreo do Reino Unido, em comunicado.

De acordo com a BBC, às 14:30, 232 voos agendados para partir dos aeroportos britânicos e 271 voos previstos de chegada foram cancelados.

Um problema técnico no controlo de tráfego aéreo do Reino Unido levou a longos atrasos em voos com passageiros a ficarem retidos nos aviões e aeroportos.

Assim que foi detetada a falha técnica, varias companhias aéreas como a British Airways, Ryanair, EasyJet, Virgin Atlantic e Aer Lingus foram alertadas para atrasos e cancelamentos por questões de segurança.

De acordo com a NATS, a falha foi no sistema de planeamento dos voos, obrigando a que os planos de voo fossem processados manualmente.

“Identificamos e corrigimos o problema técnico que afetou o nosso sistema de planeamento de voo, esta manhã. Estamos agora a trabalhar em estreita colaboração com as companhias aéreas e os aeroportos para gerir os voos afetados da forma mais eficiente possível. Os nossos engenheiros vão monitorizar cuidadosamente o desempenho do sistema à medida que retornamos as operações normais”.

"O problema afetou a capacidade do sistema de processar automaticamente planos de voo, o que significa que os planos tiveram de ser processados manualmente, o que não podia ser feito no mesmo volume, daí a exigência de restrições de fluxo de tráfego".

No mesmo comunicado, a NATS emitiu um pedido de desculpa e pediu aos passageiros afetados que contactem com a companhia com a qual iam voar.

"A nossa prioridade é sempre garantir que todos os voos no Reino Unido permaneçam seguros e lamentamos sinceramente a interrupção que isso está a causar. Entre em contato com sua companhia aérea para obter informações sobre como isso pode afetar seu voo", recomendou.