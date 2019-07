As candidaturas ao programa Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal podem ser realizadas no ‘site’ do Instituto de Emprego e Formação Profissional e consagra, entre outras medidas, a redução da tributação em 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais, durante um período de cinco anos, para os cidadãos que regressem a Portugal em 2019 ou 2020.

As medidas foram enunciadas em conferência de imprensa pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, e pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, a qual decorreu no Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa.

“Por um lado, existe necessidade do país, e por outro lado há uma questão de justiça”, disse o secretário de Estado do Emprego acrescentando que atualmente em muitas regiões portuguesas se começarem a sentir dificuldades no recrutamento.

Para José Luís Carneiro, há igualmente uma tentativa no sentido do reequilíbrio demográfico de Portugal que foi afetado “durante os anos da crise”, sobretudo entre as gerações mais jovens e com mais habilitações académicas.

De acordo com o Governo, trata-se de um programa “estratégico” que pretende não só reforçar os “fatores de atratividade do país” para todos os que ponderem regressar a Portugal, e apoiar também as empresas na “supressão das suas necessidades de contratação através da criação de novos incentivos que reduzam os custos do regresso” e que facilitem a transição profissional e geográfica para os trabalhadores e agregados familiares.