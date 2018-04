À agência Lusa, Paulo Branco e a produtora Pandora da Cunha Telles, da Ukbar Filmes (coprodutora do filme), explicaram que hoje se realizou uma audiência no Tribunal de Recurso em Paris, na qual se anunciou que a 15 de junho será conhecida a sentença sobre a possível indeminização do cineasta ao produtor português, por causa de direitos sobre o filme.

"O homem que matou Dom Quixote", um projeto antigo de Terry Gilliam, é uma coprodução entre Portugal, Espanha, França, Bélgica e Inglaterra, com um orçamento de cerca de 16 milhões de euros, que teve filmagens em Portugal.

O projeto chegou a contar com produção de Paulo Branco, mas Terry Gilliam acabou por não concretizar a parceria, alegadamente por problemas de financiamento, optando por trabalhar com outra produtora portuguesa, a Ukbar Filmes.

Terry Gilliam pediu a anulação do contrato de produção com a produtora Alfama Films, de Paulo Branco, mas, no ano passado, o Tribunal da Grande Instância de Paris declarou que aquele continua válido.

"Continuo a ter os direitos sobre o filme e será difícil que a situação seja revertida. A decisão de 15 de junho, que foi comunicada, não resolve nada. Há ainda um processo no Reino Unido", disse hoje Paulo Branco à agência Lusa.

Por seu turno, Pandora da Cunha Telles, da Ukbar Filmes, explicou à agência Lusa que este processo "não inviabiliza nem a exploração comercial nem a circulação do filme", fazendo referência à possibilidade de ser selecionado para o Festival de Cinema de Cannes, marcado para maio.

"Se o filme vai ou não ser selecionado, não sabemos, mas não há nada que inviabilize. Não estão em causa direitos de comercialização do filme. Este é um processo privado entre Paulo Branco e Terry Gilliam", disse Pandora da Cunha Telles.

A produtora rejeita, assim, a informação que tinha sido noticiada hoje pela agência France Presse, de que a estreia do filme estaria bloqueada por causa daquele processo judicial.