De acordo com a gestora da rede elétrica, o valor registado correspondeu a 63% do consumo nacional de eletricidade àquela hora.

Naquele dia, o consumo de energia elétrica totalizou 167 gigawatt (GWh), com uma ponta de 8.553 MW às 19:30, e a produção renovável abasteceu 88% do consumo nacional e do saldo exportador, destacando-se a eólica com 42%.

O anterior máximo registado pelo Sistema Elétrico Nacional tinha sido alcançado no dia 17 de outubro de 2023, às 02:30, com uma produção de 4.843 MW, adianta a empresa em comunicado.