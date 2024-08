Arquivo. Teresa Costa durante a ordenha de leite da sua exploração agro-pecuária com 35 vacas, na localidade de Curraleira, freguesia de São Bento, 01 de março de 2011. O baixo preço do leite pago ao produtor está a por em causa a sobrevivência do sector. (ACOMPANHA TEXTO). PAULO CUNHA / LUSA

Lusa