Avançado pela revista MAGG, este caso de agressão terá ocorrido durante a manhã no decorrer de uma aula de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a turma 4ª do 8ª ano, sendo perpetrado por um docente a substituir uma professora que se encontra de baixa.

Contactada pelo SAPO24, a Associação de Encarregados de Educação da Escola Secundária Rainha Dona Leonor (APEE/RAINHA) confirmou o caso, dizendo ter-se reunido "com a diretora do agrupamento para o esclarecimento da situação".

Segundo um comunicado, a APEE/RAINHA confirmou que "um professor de TIC, contratado para um horário de seis horas, cujo primeiro dia de aulas na escola ocorreu hoje, agrediu física e verbalmente um aluno no decorrer de uma aula, com enorme violência, de acordo com o testemunho da vítima e dos seus colegas".

Segue a nota indicando que "a PSP – Escola Segura, chamada a intervir, tomou conta do ocorrido, ouviu o aluno alvo das agressões e, posteriormente, três colegas como testemunhas" e que "uma segunda unidade de polícia deslocou-se à escola para registar as lesões do aluno".

A APEE/RAINHA indica ainda que "o docente foi identificado pela diretora do agrupamento e terá sido já ouvido pela PSP", que "o aluno foi acompanhado pela mãe ao hospital para observação, encontrando-se livre de perigo" e que "o serviço de psicologia e orientação da escola está a acompanhar o aluno e a turma".