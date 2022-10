"Quero expressar o meu apoio e solidariedade à professora que foi agredida na Figueira da Foz. Todos os atos de violência são injustificáveis e inaceitáveis", disse o ministro da Educação em nota enviada às redações.

João Costa refere ainda que "a agressão a um Professor constitui um ataque aos que mais contribuem para o desenvolvimento humano".

"Todos os cidadãos, todas as famílias e comunidades, devem dar o exemplo de respeito pelos professores, reconhecendo-lhes o seu papel inestimável e a sua autoridade", completou.

A professora foi agredida por um grupo de mulheres no Centro Escolar de Vila Verde, que integra o Agrupamento de Escolas Figueira Mar.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, nomeadamente de Coimbra, a professora, de 40 anos, foi agredida com murros e pontapés à entrada do estabelecimento de ensino por um grupo de mulheres na tarde de terça-feira, tendo ainda sido arrastada pelos cabelos.

A agressão estará relacionada com uma altercação entre alunos ocorrida na segunda-feira, que terá sido travada pela docente.

A vítima foi transportada para Hospital Distrital da Figueira da Foz e já teve alta.