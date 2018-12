Os professores concentraram-se por volta das 11:00 da manhã em frente à Basílica da Estrela, de onde saíram cerca das 12:15, depois de ouvirem o discurso do secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, que considerou a reunião de quarta-feira entre os sindicatos e o Ministério da Educação uma “vergonha”, “uma encenação barata” e “um absurdo”.

Durante a reunião, agendada no âmbito do Orçamento do Estado para 2019, o Ministério da Educação manteve inalterada a sua proposta de recuperação do tempo de serviço em que esteve congelado, cerca de dois anos e nove meses.

Mário Nogueira lembrou que “o tempo de serviço que os professores trabalharam não é moeda de troca, não é negociável”, durante o protesto organizado pela Federação Nacional dos Professores.

Esta estrutura sindical deverá apresentar, na próxima quarta-feira, um pedido de reunião suplementar para retomar as negociações.

Segundo Mário Nogueira, a proposta do Ministério, que “rouba mais de seis anos aos professores”, poderá chegar à reunião do Conselho de Ministro de 20 de dezembro, ou seja, “poderá ser uma prenda de Natal para os professores”.