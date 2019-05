“O PCP está aqui para construir. Está sempre disponível para dar uma contribuição para que se continue uma política de avanços, de reposição de direitos, da procura da luta por uma vida melhor dos portugueses. Com isso estamos sempre disponíveis para considerar sem limite esta caminhada. Se é para andar para trás, obviamente não acompanharemos”, frisou Jerónimo de Sousa.

O líder comunista falava aos jornalistas após um comício no Barreiro, no distrito de Setúbal, onde confirmou a disponibilidade para continuar com a atual solução política, habitualmente chamada ‘geringonça’, mas não para mudar as suas posições, designadamente na contabilização de todo o tempo de serviço dos professores.

“Mantemos este posicionamento e disponibilidade, não podem é impor ao PCP que abdique das suas opções e do seu primeiro e principal compromisso que é do lado de quem trabalha, de quem trabalhou, do lado do povo português”.

Jerónimo de Sousa referiu também que ainda não percebeu “a totalidade da dramatização do Governo” e quais os seus objetivos, mas garantiu que a justificação orçamental “não é um argumento credível”.