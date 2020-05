A obrigatoriedade consta de uma circular distribuída na terça-feira pelas unidades de saúde do Serviço Regional de Saúde, e à qual a agência Lusa teve acesso.

Na circular, a Direção Regional de Saúde justifica essa obrigatoriedade com a “necessidade de estabelecer os procedimentos necessários à operacionalização das exceções às restrições relativas à mobilidade de profissionais de saúde que se desloquem do exterior para a região”.

A reabertura de algumas especialidades do sistema de saúde dos Açores, na sequência da pandemia de covid-19, como a cardiologia e a oncologia, por exemplo, deverá implicar a contratação de mais profissionais de saúde.

Segundo a circular, pretende-se com a vinda destes profissionais “restabelecer gradualmente a atividade assistencial no âmbito do Sistema de Saúde”.

Assim, a Direção Regional de Saúde determina que os profissionais de saúde que desembarquem nos aeroportos de Ponta Delgada, na ilha de são Miguel, ou das Lajes, na ilha Terceira, “ficam obrigados a cumprir” isolamento voluntário e a apresentar um comprovativo de teste de despiste ao SARS-CoV-2, feito nas 72 horas antes da partida do voo do aeroporto de origem.

Segundo a circular, aqueles profissionais devem “cumprir quarentena voluntária em unidade hoteleira destinada para o efeito” até à repetição de teste de despiste.

O profissional de saúde deverá, no 3.º, 7.º, 10.º e 13.º dia, “a contar da data de realização do teste de despiste ao SARS-CoV-2 prévio à deslocação para a região”, contactar a autoridade de saúde do concelho em que reside ou está alojado, para realizar novo teste de despiste, a promover pela autoridade de saúde local, cujo resultado ser-lhe-á comunicado no prazo de 24 horas.