“Um mês em que proprietários, senhorios e famílias portugueses demonstraram grande interesse no programa, com mais de 37 mil visitas, tendo-se registado na Plataforma do Arrendamento Acessível 5.904 utilizadores”, avançou a tutela, em comunicado, destacando a existência de contratos de arrendamento já submetidos, “fruto também da simplicidade e rapidez dos procedimentos do programa”.

Os 10 contratos de arrendamento acessível já submetidos na plataforma significam que existem “dez famílias a usufruir de uma renda abaixo do valor de mercado”, indicou o gabinete do ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

Olhando para estes dados com “elevado otimismo” e como um “excelente sinal do sucesso deste programa”, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, reiterou que o PAA não tem “efeitos imediatos”, indicando que a expectativa do Governo é de que “à medida que o conhecimento sobre o programa chegue a mais potenciais senhorios, e que as casas ou os quartos fiquem disponíveis, o número de alojamentos registados na Plataforma do Arrendamento Acessível aumente gradualmente e seja cada vez maior o número de senhorios e famílias a beneficiar das vantagens do PAA”.

Neste âmbito, a responsável pela pasta da Habitação, citada no comunicado, espera que o programa “entre em velocidade cruzeiro dentro de um ano e meio”, uma vez que o Governo vai dar continuidade ao esforço já iniciado de comunicação e formação dos agentes no terreno, “para que a mensagem sobre o modo de funcionamento do PAA chegue a todos os interessados”.

A Lusa questionou a tutela sobre a situação dos seguros obrigatórios no PAA, uma vez que ainda não são conhecidos os preços, mas não obteve resposta.