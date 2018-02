“O Escola Azul pretende criar um maior envolvimento das escolas e das crianças, jovens e adolescentes em projetos ligados ao mar, sensibilizando-os para as nossas obrigações relativamente ao mar, que temos de proteger, cuidar e preservar”, disse a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, durante o hastear da bandeira Escola Azul na Escola Básica Professor Óscar Lopes, em Matosinhos, distrito do Porto.

Com 31 entidades parceiras, a governante frisou que o projeto, mais do que promover uma relação mais forte entre os jovens e o oceano, quer dar-lhes a conhecer as possibilidades que existem no mar em termos de carreiras profissionais.

“A pesca é importante, sim, mas existem outras atividades ligadas ao mar, desde a biologia marinha, a indústria naval, a marinha de guerra”, frisou.

Neste ano letivo, o programa conta com a participação de 48 escolas e o envolvimento de 6.500 alunos, contudo, Ana Paula Vitorino quer atingir mais instituições de ensino.

“Queremos atingir o maior número possível de escolas, não iremos conseguir todas as escolas do país porque será sempre mais fácil chegar às escolas do litoral, mas pretendemos atingir um número substancial”, realçou.