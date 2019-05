As alternativas estão a ser estudadas com algumas associações portuguesas e com o recém-criado Instituto Português Além-Fronteiras, mas tal não passará pelas ondas televisivas em antena aberta, o que era precisamente a vantagem para a população local, uma vez que "o canal 49 não exigia cabo, apanhava-se com uma antena normal".

Vários programas em língua portuguesa chegaram a estar na televisão de antena aberta norte-americana no final dos anos sessenta e início da década de setenta, mas nenhum de longa duração, o que torna "Os Portugueses no Vale" no mais antigo ainda em emissão.

"O que vamos perder é uma parte das gerações anteriores, essa gente é que precisava do canal 49", sublinha Diniz Borges.

"Embora toda a gente tenha RTP e os canais que vêm de Portugal, em termos de voz local a comunidade idosa vai perder mais, porque são aqueles que falam português", concluiu.