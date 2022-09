O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) anunciou que, pela primeira vez desde que foi criado, há mais de 30 anos, o Índice de Desenvolvimento Humano – uma medida das expectativas de vida, níveis de educação e padrões de vida dos países – diminuiu por dois anos seguidos, em 2020 e 2021.

"Isso significa que morremos mais cedo, somos menos instruídos e os nossos rendimentos estão a cair", disse o chefe do PNUD, Achim Steiner, em entrevista à AFP.

"Pouco abaixo de três parâmetros, podemos ter uma noção de por que tantas pessoas estão a começar a sentir-se desesperadas, frustradas, preocupadas com o futuro", disse.

O Índice de Desenvolvimento Humano tem aumentado constantemente por décadas, mas começou a cair em 2020 e continuou a sua queda em 2021, apagando os ganhos dos cinco anos anteriores.

Intitulado "Tempos incertos, vidas instáveis", o relatório aponta a pandemia de Covid-19 como um dos principais impulsionadores da reversão global, mas também diz que um número composto de crises - políticas, financeiras e relacionadas ao clima - não permitiu tempo para as populações recuperarem-se.

"Já tivemos desastres antes. Já tivemos conflitos antes. Mas a confluência do que estamos enfrentando agora é um grande revés para o desenvolvimento humano", disse Steiner.

O revés é verdadeiramente global, com um impacto em mais de 90% dos países ao redor do mundo, de acordo com o estudo.

Suíça, Noruega e Islândia mantêm os seus lugares no topo da lista, enquanto Sudão do Sul, Chade e Níger ficam no final.

E enquanto alguns países começaram a recuperar-se da pandemia, muitos outros na América Latina, África Subsaariana, Sul da Ásia e Caribe ainda não tinham recuperado antes de uma nova crise: a guerra na Ucrânia.

'Perdeu a confiança'

Embora as consequências da invasão russa da Ucrânia na segurança alimentar e energética ainda não tenham sido calculadas no índice deste ano, "sem dúvida, as perspectivas para 2022 são sombrias", disse Steiner.

Um grande contribuinte para o declínio recente do Índice de Desenvolvimento Humano é uma queda global na expectativa de vida, de 73 anos em 2019 para 71,4 anos em 2021.

O principal autor do relatório, Pedro Conceição, descreveu a queda como um "choque sem precedentes", observando que alguns países - incluindo os Estados Unidos - tiveram quedas de dois anos ou mais.

O relatório também descreve como as forças transformadoras, como as mudanças climáticas, a globalização e a polarização política, apresentam à humanidade um nível complexo de incerteza "nunca visto na história da humanidade", levando a sentimentos crescentes de insegurança.

"As pessoas perderam a confiança umas nas outras", disse Steiner.

"Não importa nas instituições, o nosso vizinho agora torna-se às vezes a maior ameaça, seja literalmente falando na comunidade, ou globalmente pelas nações, que está está a paralisar-nos"

"Não podemos continuar com a cartilha do século passado", argumentou Steiner, preferindo o foco na transformação económica em vez da confiança no crescimento como remédio.

"Francamente, as transformações de que precisamos agora obrigam-nos a introduzir as métricas do futuro: baixo carbono, menos desigualdade, maior sustentabilidade."

O relatório também traz uma nota positiva, dizendo que as melhorias podem ser feitas concentrando-se em três áreas principais: investimentos em energia renovável e preparação para futuras pandemias, seguros para absorver choques e inovações para fortalecer a capacidade de lidar com futuras crises.

Steiner também pediu uma reversão na recente tendência de queda da assistência ao desenvolvimento para os países mais vulneráveis.

Continuar por esse caminho seria um erro grave, disse Steiner, e "subestima o impacto que isso tem na nossa capacidade de trabalhar juntos como nações".